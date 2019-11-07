Владивосток, , 03:09 — REGNUM Приморские парламентарии при обсуждении бюджета на 2020 год не смогли задать уточняющие вопросы профильным вице-губернаторам по причине их отсутствия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Обсуждая расходы бюджета на образование, здравоохранение и культуру, у депутатов Законодательного собрания края появилось много уточняющих вопросов, задать которые профильным вице-губернаторам не представилось возможным — заместители губернатора не присутствовали при обсуждении. Бюджетный комитет потребовал от краевой администрации отнестись к работе с депутатами более ответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Заксобрания Приморья обеспокоены снижением расходов на важные социальные направления при том, что краевая администрация предлагает повысить расходы по совершенно не понятным направлениям.