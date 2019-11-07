Кишинёв, , 02:20 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон встретился вечером 6 ноября со спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Майей Санду для обсуждения ситуации вокруг назначения генпрокурора и принятия правительством ответственности перед парламентом за поправки к процедуре назначения генпрокурора. Как сообщил Додон в эфире телеканала Jurnal TV, он предложил Санду отозвать поправки, отправить в отставку министра юстиции Олесю Стамате и назначить новый конкурс по назначению генпрокурора.

В противном случае, по словам Додона, есть вероятность, что правительство Санду может быть отправлено в отставку. Решение на этот счет Партия социалистов примет в ближайшие дни на республиканском совете.

Напомним, правительство 6 ноября взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон «О прокуратуре». Это значит, что, если парламент в трехдневный срок не инициирует вотум недоверия правительству, то поправки автоматически вступят в силу.

Согласно поправкам, предложенным министром юстиции Олесей Стамате, премьер-министр выберет кандидатов на пост генпрокурора и потом представит их Высшему совету прокуроров.

Ранее правительство отменило итоги конкурса по отбору кандидатов в генпрокуроры, потому что голосование одного из членов комиссии было необъективным.

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