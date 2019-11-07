Исламабад, , 08:43 — REGNUM 6 ноября председатель оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман выступил перед участниками массовой сидячей забастовки в Исламабаде.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, лидер исламистов пообещал, что сидячая забастовка в рамках «Марша свободы» перерастет в религиозную конференцию. По словам политика, главная цель протестующих — добиться ухода «слабого, некомпетентного правительства» и премьер-министра Имрана Хана. Массовая акция протеста проходит мирно, так как участники придерживаются договоренности с правительством — не вступать в «красную зону» столицы, где расположены основные государственные учреждения.

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».