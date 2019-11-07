Нью-Йорк, США, , 02:00 — REGNUM Российская сторона непременно ответит Соединённым Штатам в случае их выхода из Договора по открытому небу, заявил 6 ноября директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, возможный выход из договорённостей со стороны США нанесёт очередной удар по международной безопасности, однако в Москве готовы к такому сценарию и предпримут ответные шаги.

«У нас все готово. Узнаете», — цитирует Ермакова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник заявило, что президент США Дональд Трамп планирует выйти из Договора по открытому небу, который позволяет его ратифицировавшим странам свободные полёты невооружённых разведывательных аппаратов над воздушным пространством других подписантов договора.

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