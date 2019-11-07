Бразилиа, , 01:59 — REGNUM Бразилия может проголосовать против ежегодной резолюции в ООН, осуждающей американское торговое эмбарго против Кубы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в бразильском правительстве.

«Такое шаг очень высоковероятен, хоть об этом открыто и не объявлялось», — заявил источник.

По мнению агентства, таким образом президент Бразилии Жаир Болсонару собирается выразить поддержку президенту США Дональду Трампу и укрепить с ним отношения. При этом отмечается, что подобные действия бразильских властей навредят крупным компаниям внутри самой страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, резолюция о необходимости снятия торговой блокады с Кубы принимается на Генассамблее ООН ежегодно в течение почти трех десятилетий, однако эти решения постоянно игнорировались Соединенными Штатами. Бразилия регулярно голосовала за снятие торгового эмбарго с Гаваны.

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