Исламабад, , 08:28 — REGNUM Министр науки и технологий Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что в настоящее время в стране нет альтернативы премьер-министру Имрану Хану.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр, выступая в Университете Карачи (провинция Синд), отметил: «Нравится он вам или нет, вам придется примириться с премьер-министром. В Пакистане нет другого лидера, кроме Имрана Хана». По мнению Фавада Чаудхри, политическая ситуация в стране «благоприятная»: «Марш свободы» оппозиции подходит к концу, и теперь настало время вернуть страну в нормальное русло.

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».