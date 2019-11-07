Исламабад, , 08:16 — REGNUM Министерство иностранных дел Пакистана выразило разочарование по поводу мыслей, высказанных в новом «Докладе о терроризме по странам» Государственного департамента США.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в пресс-релизе внешнеполитическое ведомство Пакистана отметило, что в докладе Госдепа говорится об угрозе со стороны различных террористических групп внутри страны, но не упоминается то, что они же угрожают государству извне. Кроме того, в пакистанском МИД разочарованы тем, что американские коллеги не сообщили о вкладе Пакистана в борьбу терроризмом, в том числе изгнани ячеек «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территории страны.

Также, по мнению внешнеполитического ведомства Пакистана, доклад Государственного департамента несправедливо забыл о дипломатических усилиях Исламабада в мирном процессе в Афганистане. Как отмечается в пресс-релизе, любые намеки на неконструктивность пакистанского вклада «не соответствуют положительной траектории в двусторонних отношениях».