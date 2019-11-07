Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Соединенные Штаты отстают в разработке новейших вооружений, несмотря на военный бюджет, на порядок больше российского. Утрачены некоторые ключевые компетенции и технологии, необходимые для конструирования и производства современной боевой техники. Насколько верны эти выводы, активно обсуждаемые в американском экспертном сообществе, разбирался обозреватель «ВПК», доктор военных наук Константин Сивков.

В США уходит на пенсию уже второе поколение инженеров, которые сами никогда не проектировали танки, в лучшем случае — слышали, как это делается. После ОБТ М1 «Абрамс», созданного в начале 1970-х, машины с бесспорно высоким модернизационным потенциалом, дело ограничивалось усовершенствованием и выпуском версий. Ничего нового не заказывалось и не предлагалось. В итоге нынешним молодым конструкторам не у кого перенимать опыт. Национальная школа танкостроения фактически прекратила существование.

Новейший истребитель F-35, как бы ни рекламировали его достоинства разработчики, — самолет поколения «4++», выполненный по технологии «Стелс». Он ничем принципиально не отличается от снятого с вооружения F-117. F-35 в версии для Корпуса морской пехоты США создан на основе документации на Як-141, переданной американцам в начале 1990-х, но по ряду характеристик уступает советскому прототипу. То есть F-35 — шаг назад в сравнении с F-22. В этих условиях было бы логично возобновить производство последнего, проведя его модернизацию. Но из анализа иностранной прессы напрашивается вывод: в США нет возможности возобновить производство этих машин. Утеряны некоторые важные технологии и самое главное — утрачены научные, конструкторские и рабочие школы: отсутствуют кадры, способные производить эти истребители.

Понимая, что заменить «тридцать пятыми» предшествующие типы самолетов не получится в силу дороговизны и недостаточной эффективности, американцы решили провести глубокую модернизацию F-16 и F-15, составляющих сегодня основу парка боевой авиации США. Известно о проектах F-15CX, F-15EX и F-16DX, предполагающих доведение самолетов до уровня требований первой половины XXI века. Поставки в войска должны начаться в ближайшие годы. Однако эти машины созданы по концепциям конца 1960-х. Даже такое новшество, как интегральный планер, разработанный в СССР в 1970-х годах XX века, позволяющий создавать самолеты с высокой маневренностью (Су-27 и МиГ-29), не нашло применения в F-15 и F-16.

Схожая ситуация в военном ракетостроении. США не смогли разработать что-то качественно новое в ответ на вызов в виде российской Х-101. Образцы современных ракет при той же дозвуковой скорости, что у «Томагавка», имеют дальность стрельбы около тысячи километров — в пять с лишним раз меньше, чем у Х-101.

Негативные тенденции в американском ВПК будут только нарастать, прогнозирует «Военно-промышленный курьер». Попытки Дональда Трампа повернуть эти процессы вспять вряд ли принесут успех, поскольку затрагивают интересы крупнейших политических игроков США, участвующих в разделе военного бюджета.

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