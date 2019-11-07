Кишинёв, , 01:27 — REGNUM Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) обвинила премьер-министра Майю Санду в нарушении соглашения о коалиции между ПСРМ и блоком ACUM. Как сообщили в ПСРМ, после того как правительство Санду приняло на себя ответственность за поправки к закону о прокуратуре социалисты намерены собраться на республиканский совет и принять решение о дальнейших действиях, в том числе — инициировать ли вотум недоверия правительству, передает ИА REGNUM.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Социалисты заявили, что если генпрокурора будут назначать по предложению премьера, этот выбор будет политическим, и «это нельзя назвать независимой юстицией». В ПСРМ также не исключили, что Санду намеренно хочет спровоцировать отставку правительства, что вероятно приведет к досрочным парламентским выборам.

Напомним, правительство 6 ноября взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон «О прокуратуре». Это значит, что, если парламент в трехдневный срок не инициирует вотум недоверия правительству, то поправки автоматически вступят в силу.

Согласно поправкам, предложенным министром юстиции Олесей Стамате, премьер-министр выберет кандидатов на пост генпрокурора и потом представит их Высшему совету прокуроров.

Ранее правительство отменило итоги конкурса по отбору кандидатов в генпрокуроры, потому что голосование одного из членов комиссии было необъективным.

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