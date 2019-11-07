Москва, , 01:28 — REGNUM Счетная палата России избрана внешним ревизором Организации Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Избрание российского контрольного органа в качестве ревизора структуры ООН на период 2020—2022 годы состоялось на 18-й Генеральной конференции ЮНИДО в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, «с существенным перевесом» перед другими кандидатами при голосовании.

«Мы нацелены на проведение независимого аудита Организации и ее региональных отделений с применением современных инструментов и подходов, которые позволят повысить эффективность ЮНИДО и реализуемых ею важных проектов и программ», — сказала Ольга Терехина, заместитель директора департамента внешних связей Счетной палаты России, представлявшая кандидатуру палаты на конференции ЮНИДО.

Напомним, темой 18-й Генеральной конференции ЮНИДО, проходящей с 3 по 7 ноября в Абу-Даби, является «Промышленность-2030. Инновации. Связи. Транcформация будущего».

В конференции принимают участие более 800 представителей из 170 стран-членов ЮНИДО. Генеральным директором организации с 2013 года является представитель Китая Ли Юн.

Читайте также: Счетная палата увидела недостатки в системе господдержки российского кино

Читайте ранее в этом сюжете: Конференция ЮНИДО обсуждает «зеленое развитие» городов «Пояса и пути»