Кишинёв, , 01:01 — REGNUM Правительство Молдавии отменило итоги конкурса по отбору кандидатов на пост генпрокурора и взяло на себя ответственность перед парламентом за внесение поправок, меняющих процедуру избрания генпрокурора с тем, чтобы кандидатов предлагала премьер-министр Майя Санду. Как передает ИА REGNUM, это означает, что парламент должен или согласиться с этими поправками, или отправить правительство Майи Санду в отставку.

Санду объяснила этот шаг тем, что молдавской юстиции нужны срочные и радикальные перемены, и без жестких действий этого не сделать. Она добавила, что реформа юстиции и назначение независимого генпрокурора — главный мотив ее нахождения в правящей коалиции и на посту премьера, поэтому она готова принять эту ответственность.

Министр юстиции Олеся Стамате в свою очередь отметила, что результаты проведенного ранее конкурса на должность генпрокурора были дискредитированы тем, что один из членов комиссии, назначенный председателем парламента Зинаидой Гречаной намеренно и явно занижал оценки ряду кандидатов.

Отметим, что правительство Санду было назначено парламентским большинством, состоящим из блока ACUM и пропрезидентской Партии социалистов. Чтобы отправить правительство в отставку социалистам Игоря Додона придется объединить силы с Демпартией беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Социалисты и президент Игорь Додон против назначения независимого генпрокурора, поскольку опасаются оказаться в числе первых жертв борьбы с коррупцией.