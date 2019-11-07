Киев, , 00:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба украинского президента.

В ходе переговоров президенты обсудили подготовку к проведению в Киеве заседания Стратегического совета высокого уровня, а также дальнейшее усиление сотрудничества между странами.

«Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией», — говорится в сообщении.

Эрдоган, по словам пресс-службы украинского лидера, выразил приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также поприветствовал шаги Киева по «мирному урегулированию» в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября украинский МИД направил ноту протеста Турции после встречи Эрдогана с депутатами Госдумы РФ от Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком («Единая Россия»). В письме Киев высказал обеспокоенность встречей турецкого лидера с политиками, которые были «незаконно избраны на оккупированной территории Украины».

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