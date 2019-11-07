Каракас, , 08:17 — REGNUM Первый заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что единство народа — это гарантия успеха страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Кабельо также заверил, что партия готова к предвыборной борьбе за места в парламенте. Напомним, выборы в Национальную Ассамблею Венесуэлы запланированы на 2020 год.

Политик выразил уверенность в том, что «Боливарианская революция не потерпит поражения, поскольку она опирается на силу народа».

Последние выборы в Национальную Ассамблею Венесуэлы в декабре 2015 года выиграла правая оппозиция.