Скопье, , 08:32 — REGNUM 6 ноября крупнейшая оппозиционная партия Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) и албанская партия Демократический союз за интеграцию (БДИ) высказались против внесения изменений в избирательную систему накануне досрочных выборов, назначенных на 12 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, ВМРО выступает за скорейшую реализацию рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по выборам, одобренных рабочими группами партий, однако считает изменение избирательной системы накануне выборов недопустимым.

Недовольство БДИ вызвали рекомендации ОБСЕ по расширению участия малых партий в работе парламента, поскольку это приведет к увеличению влияния других албанских партий. Представители БДИ назвали данные рекомендации «полными энтузиазма», однако заявили, что в настоящий момент необходимо реализовывать только те из рекомендаций, по которым был достигнут консенсус.

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