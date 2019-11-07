Москва, , 08:23 — REGNUM 6 ноября глава 4 европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что расширение НАТО на Северную Македонию «подрывает доверие и стабильность на европейском континенте и ведет к росту конфронтаций».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, представитель МИД РФ назвал процесс расширения НАТО деструктивным и заявил, что Российская Федерация рассматривает расширение НАТО на Северную Македонию именного с этой позиции.

Российский дипломат подчеркнул, что проблема заключается не в той военной угрозе, которую Македония может представлять для России, а то, что включение в НАТО повлечет за собой вовлечение этой страны в антироссийскую политику и военные планы НАТО.

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