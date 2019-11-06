Анкара, , 23:51 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит на переговоры в Вашингтон 13 ноября, 6 ноября передает агентство Reuters.

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение было озвучено турецкими официальными лицами после телефонных переговоров Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Эрдоган заявил, что может отказаться от поездки в Вашингтон после одобрения Конгрессом США новых антитурецких санкций и признания геноцида армян в Османской империи.

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