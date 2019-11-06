Ульяновск, , 23:48 — REGNUM Во второй половине ноября ульяновские чиновники будут стажироваться в районах, чтобы на местах оценить проблематику развития сельских территорий и предложить варианты развития. По данным местных СМИ, командировка «в полях» продлится неделю.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал поручение организовать выезды членов правительства в сельские районы, чтобы они глубже изучили и проанализировали проблемы в муниципалитетах, выработали предложения по их развитию.

Стажировка будет длиться неделю. По замыслу, за это время чиновники должны изучить различные аспекты жизни в сельской местности — от муниципального управления до работы бюджетных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Сергей Морозов заявил о «переформатировании правительства»: так, посты главы региона и премьер-министра будут совмещены, а парламент получит полномочия по внесению «альтернативных кандидатур» на замещение постов в правительстве. Глава региона отмечал, что «обновлённое правительство» будет работать по трём основным программным блокам: «Достаток», «Забота» и «Порядок». Кроме того, в регионе меняют структуру контрольно-надзорной деятельности.

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