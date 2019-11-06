Аден, Йемен, 6 ноября 2019, 23:22 — REGNUM По сообщению «правительственной коалиции», йеменские хуситы атаковали порт Аль-Моха на Красном море, 6 ноября передает агентство Reuters.
По сообщению свидетелей, в результате атаки беспилотниками и ракетами загорелись военные склады. Под обстрел также попали гражданские объекты.
Представители «коалиции» заявляют, что хуситами была атакована больница «Врачей без границ» и жилые районы Аль-Мохи.
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