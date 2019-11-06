Москва, , 22:45 — REGNUM Власти Индии намерены и дальше развивать и укреплять военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, невзирая на давление со стороны США. Об этом сегодня, 6 ноября, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе переговоров с вице-премьером России Юрием Борисовым в Москве.

В ходе переговоров Сингх ещё раз подтвердил, что Индия нацелена на дальнейшее комплексное развитие военно-технического сотрудничества с Россией и укрепление связей между военно-промышленными комплексами двух стран.

Индия с этого пути сходить не намерена, несмотря на то давление, которое на нее оказывают власти США.

Борисов также отметил, что, несмотря на существующий внешний прессинг, России и Индии удается реализовывать совместные планы по сотрудничеству в военно-технической сфере.