Копенгаген, , 23:03 — REGNUM Представители Датской народной партии попросили министра жилья Дании Коре Дюбвада созвать на совет все партии, которые участвовали в принятии пакета законов о гетто в 2018 году. Данная инициатива была озвучена после того, как появилась информация о том, что муниципалитет Оденсе будет предлагать преступникам переезжать за деньги.

«Целью принятого пакета законов о гетто было предотвратить повышение уровня преступности в отдельных районах — в тех, где в основном проживают мигранты. Однако мы никак не предполагали, что муниципалитеты начнут выплачивать преступникам какие-либо средства», — заявила представитель Датской народной партии по жилищным вопросам Метте Йермин Денкер. Политик также считает, что власти Оденсе должны были решать эту проблему раньше. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Партия «Венстре» поддержала инициативу Датской народной партии. «Я считаю, что необходимо основательно разобраться в ситуации, где один из муниципалитетов идет на такой шаг для снижения уровня преступности», — заявил представитель «Венстре» Хейди Банк.