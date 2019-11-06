Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Первые открытые слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу в Конгрессе пройдут 13 ноября, сообщил глава спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса Адам Шифф в Twitter.

Отмечается, что на первых слушаниях выступит временный поверенный в делах Соединённых Штатов на Украине Уильям Тейлор. Также противники Трампа рассчитывают послушать представителя Госдепа Джорджа Кента — заместителя помощника американского госсекретаря.

На следующем заседании 15 ноября, отметил Шифф, перед Конгрессом выступит экс-посол Штатов в Киеве Мари Йованович.

Напомним, оппоненты обвиняют Трампа в том, что он оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского. Якобы Трамп, разговаривая с украинским коллегой по телефону, убеждал его инициировать дело против сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, который вёл деятельность на Украине.

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