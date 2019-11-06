Киев, , 21:57 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на переписи населения, которую власти страны планируют провести в следующем году, можно хорошо сэкономить.

Об этом он заявил журналистам сегодня, 6 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук отметил, что в проекте госбюджета-2020 на перепись заложено 3,4 млрд гривен, но правительство придумало способ потратить значительно меньше средств.

«Проведя отдельные расчеты, мы увидели, что сумма, которая раньше закладывалась, чересчур большая — перепись можно провести значительно дешевле», — сказал глава правительства.

Он не сообщил подробности, отметив лишь, что для оптимизации процесса к проведению переписи можно подключить сотрудников «Укрпочты» и других государственных компаний.

Гончарук отметил, что конкретную методологию для переписи Кабинет министров намерен утвердить в начале следующего года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины анонсировали проведение переписи населения Украины с активным применением «онлайн-инструментов».

Гончарук пообещал стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе с помощью онлайн-инструментов, правда, не уточнил, как именно.