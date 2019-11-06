Приштина, , 22:57 — REGNUM 6 ноября представительница руководящего состава косовской партии «Движение за самоопределение Арберие Нагавци заявила, что окончательные результаты парламентских выборов 6 октября будут объявлены уже 7 ноября. Напомним, представители «Демократической лиги Косово» (ЛДК, партия, занявшая второе место на парламентских выборах в Косово) неоднократно заявляли о намерении дождаться результатов выборов перед тем, как принять решение о вступлении в коалицию с «Самоопределением».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Нагавци заявила, что в новом парламенте Косово её партия «Самоопределение» получит 32 места.

В ходе общения со СМИ политик подчеркнула, что несмотря на то, какие заявления делают отдельные политики, процесс переговоров о формировании коалиционного правительства проходит на встречах рабочих групп, и проходит успешно. 7 ноября пройдут переговоры по вопросам социальной политики, а в ближайшее время состоится обсуждение вопросов, оставшихся нерешенными.

Нагавци заявила, что несмотря на некоторые противоречия между партиями по ряду экономических вопросов, таким как приватизация государственных предприятий, вытекающие из того, что «Самоопределение» принадлежит к левому крылу, а ЛДК — к правому, окончательное соглашение о формировании коалиционного правительства будет заключено в течение ближайших двух недель.

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