Копенгаген, , 22:19 — REGNUM Большинство партий датского Фолькетинга потребовало от премьер-министра Дании Метты Фредериксен разъяснить новые назначения на руководящие должности в пресс-службах министерств.

По информации датских СМИ, шесть из девяти новых пресс-секретарей различных ведомств имеют связи с правительством. Оппозиционные партии опасаются, что социал-демократы таким образом пытаются политизировать работу министерств. Представители «Венстре» надеются, что Метте Фредериксен даст объяснения своим действиям. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

«Это показатель весьма и весьма недостойной формы кумовства, которое процветает сейчас в центральных органах, где традиционно сохранялась аполитичность чиновников», — заявила представитель «Венстре» по политическим вопросам Софи Лёде. Политик также отрицала, что что-то подобное происходило при предыдущим правительстве, членом которого она являлась.