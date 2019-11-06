Киев, , 21:36 — REGNUM Украина — это самая протестантская страна Восточной Европы и самая баптистская — всей Европы в целом.

Об этом заявил украинский министр культуры Владимир Бородянский в интервью порталу «Религиозно-информационная служба Украины», материал опубликован сегодня, 6 ноября.

Министр признал, что до вступления в должность он не знал об этом, добавив, что Украина является «поликонфессионной, мультирелигиозной страной».

По информации Бородянского, на Украине существует более 100 религиозных направлений, и 36−38 тыс. зарегистрированных религиозных организаций.

«В этом плане наша страна очень пестрая. И на мой взгляд, если смотреть в таком контексте, мы живем очень мирно. У нас нет критически острых конфликтов, исходя из мониторинга, который проводит Департамент по делам религий и национальностей», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, что при предыдущей власти самым высокопоставленным покровителем протестантов и баптистов был секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов. В январе этого года Турчинов, еще находясь у власти, возглавил союз протестантов Украины. Формально инициаторами создания союза стали религиозные организации, известные религиозные и общественные деятели. Тогда было заявлено, что объединение собирается заниматься распространением христианских ценностей через культурные, образовательные, волонтерские и молодежные проекты, популяризацией здорового образа жизни, противодействием негативным социальным явлениям и тому подобным.