Нью-Йорк, США, , 21:20 — REGNUM Власти США взяли курс на медленное удушение кубинского народа. Об этом сегодня, 6 ноября, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

По словам Панкина, совокупный ущерб Кубы от санкций США превысил уже $922 млрд.

Панкин подчеркнул, что по сути Вашингтон взял курс на медленное удушение кубинского народа. Американские власти продолжают ужесточать свои санкции против Кубы, усиливают торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду Острова свободы.

«Вашингтон препятствует осуществлению неотъемлемых прав граждан Кубы на достойную жизнь и выбор собственной модели социально-экономического развития», — сказал Панкин.

Политика США в отношении Кубы не пользуется международной поддержкой, и это очевидно. Весь мир не видит никакой опасности в том, что кубинцы выбрали свой путь развития, но только американцам так не кажется.

Панкин подчеркнул, что Россия всегда проявляла солидарность с братским кубинским народом в преодолении тягот, вызванных враждебными действиями Вашингтона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США ввели санкции против Кубы в 1961 году и поддерживают их до сих пор. С 1992 года Куба каждый год представляет в Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции о необходимости отмены американских санкций. Обычно эту резолюцию поддерживает большинство членов ООН.