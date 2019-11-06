6 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Мы подходим к политическим сдвигам глобального характера вокруг Израиля. Это не может случиться в одночасье. Существует мощная инерция мирового сообщества. Израильская дипломатия же не отличается мастеровитостью в вопросах продвижения собственных интересов в ситуации перемен, когда требуется созидательное мышление и готовность действовать навстречу переменам.

Авигдор Эскин, , 21:16 — REGNUM К началу следующего года Израиль будет официально объявлен энергетической державой. На днях закончилось строительство одного из крупнейших плавучих устройств в мире возле газового месторождения под водой. Близ крупнейшего израильского источника газа было сооружено одно из мощнейших в мире полупогружных крановых суден с подъемной нагрузкой 15 300 тонн.

Израиль

За последние годы мы часто слышим о крупных месторождениях газа, обнаруженных в прибрежной зоне Израиля. Одно только месторождение Левиафан оценивается в 622 миллиарда кубометров.

До недавнего времени Египет поставлял газ в Израиль. Однако все изменилось: контракт между двумя странами был увеличен до двадцати миллиардов долларов. И не Египет приставляет газ Израилю, а — Израиль Египту. В Каире называют эту сделку выгодной. При новейших технологиях добычи газа под водой израильские поставки оказались конкурентоспособными даже для страны, имеющей собственные газовые месторождения. Израиль поставит южному соседу 85 миллиардов кубометров газа в течение 15 лет. Уже в этом месяце израильский газ пойдёт в Египет.

Параллельно с египетским контрактом, Израиль договорился с Иорданией о поставке газа на десять миллиардов долларов. Также существует контракт с Палестинской автономией на миллиард долларов.

Помимо полного обеспечения собственных потребностей и поставки газа соседям Израиль будет поставлять его в Европу. Для этого планируется построить крупнейшую в мире трубу — 2100 километров! Американцы и Евросоюз готовы участвовать в финансировании грандиозного проекта. Из прибрежной зоны Израиля будет проложен газопровод на Кипр, а оттуда — в Грецию, а далее — в Италию. После этого возможна будет поставка газа в страны западной и центральной Европы.

Предварительный контракт был подписан ещё в ноябре прошлого года. Он будет реализован в течение ближайших лет.

В ходе первичного планирования обсуждалась возможность поставок израильского газа в Европу через Турцию. Однако тяжелый политический климат между Иерусалимом и Анкарой не позволил даже серьезного рассмотрения этого вопроса.

В контексте газовых месторождений в прибрежной зоне Израиле мы обсуждаем обычно разработанные месторождения Левиафан и Тамар. Но это только начало. Речь идёт о запасах газа мирового масштаба. Позавчера греческая нефтяная компания Energian Oil and Gas plc представила отчёт на бирже Тель-Авива о новом месторождении Karish North в израильской прибрежной зоне. Проведённые исследования доказали наличие не менее 25 миллиардов кубометров газа и 34 миллиона баррелей легкой нефти. Это превышает изначальные прогнозы по наличию там энергоносителей.

Информация о вхождении крупных международных игроков, включая Газпром, на израильский рынок, появляется регулярно в открытых источниках. Речь идёт о новых проектах мирового масштаба, имеющих колоссальное геополитическое значение. Однако должных политических оценок этому новому явлению мы не обнаруживаем.

Стоит вспомнить арабский нефтяной шантаж после войны против Израиля в 1973 году. Он привёл к мировому экономическому кризису вследствие повышения цен на нефть и политике давления на союзников Израиля.

Ближневосточная политика США и Европы прямо зависела от их заинтересованности в поставках энергоносителей. Сам Израиль зависел от закупок нефти и газа на внешнем рынке.

И вот ситуация меняется коренным образом. Мало того, что США перестали быть зависимы от арабской нефти, так тут Израиль начинает поставлять газ арабским странам и Европе.

Мы подходим к политическим сдвигам глобального характера вокруг Израиля. Это не может случиться в одночасье. Существует мощная инерция мирового сообщества. Израильская дипломатия же не отличается мастеровитостью в вопросах продвижения собственных интересов в ситуации перемен, когда требуется созидательное мышление и готовность действовать навстречу переменам.

Тем не менее, израильский газ — это больше, чем газ. Грядут громадные перемены. Это новый Ближний Восток. Но не тот, о котором мечтал Шимон Перес, а существенно лучше.