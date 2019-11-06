Исламабад, , 21:54 — REGNUM 6 ноября начальник межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что армия не имеет никакого отношения к внутренней политике и оппозиционному «Маршу свободы».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, генерал-майор Гафур отметил, что армия не вмешивается во внутреннюю политику и не занимается организацией политических акций, таких как митинги, марши или сидячие забастовки. С другой стороны, он подчеркнул, что военные всегда действуют по распоряжению правительства и, если получат приказ, готовы его исполнить.

Также официальный представитель военных посетовал на то, что оппозиционный «Марш свободы» отвлекает общественное внимание от более насущной темы — проблемы Кашмира. По словам генерал-майора Гафура, армия и правительства сейчас «работают сообща» в этом направлении.