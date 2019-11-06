Исламабад, , 22:14 — REGNUM Пакистан закрыл на неопределенное время консульский отдел своего посольства в Кабуле после того, как несколько дипломатов подверглись нападениям и угрозам неизвестных злоумышленников на дорогах в столице Афганистана.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, сотни афганцев собрались у ворот пакистанского посольства в надежде получить известие о том, когда откроется консульский отдел. Прекращение выдачи виз гражданам Афганистана произошло на фоне обострения противоречий между Кабулом и Исламабадом после перестрелки на границе. Тогда в ходе работ по установке ограждения было ранено несколько пакистанских пограничников.

Из-за закрытия консульского отдела многие граждане Афганистана не могут попасть в соседний Пакистан для прохождения лечения. По данным посольства Пакистана, до своего закрытия консульский отдел получал около 2000 заявок на визу в день.