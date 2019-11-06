Исламабад, , 22:56 — REGNUM В Пакистане начался новый раунд переговоров с делегацией МВФ (Международный валютный фонд) о получении второго транша в рамках кредитной программы.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, члены делегации МВФ встретились с представителями Федерального бюро доходов, которые отчитались об успехах в сборе налогов в стране с июля. На переговорах с МВФ делегацию Пакистана возглавляет советник премьер-министра по финансам Абдул Хафез Шейх. Ожидается, что по итогам инспекции МВФ Исламабад получит второй транш кредитной программы суммой 453 миллиона долларов.

Напомним, что Пакистан и МВФ подписали соглашение о трехлетней кредитной программе на сумму 6 миллиардов долларов. Правительство обязалось улучшить собираемость налогов, отказаться от многих субсидий и льгот.