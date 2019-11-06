6 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

ЦРУ сыграло центральную роль в ликвидации Аль-Багдади, как и в ликвидации Бин Ладена. Казалось бы, все бывшие директоры агентства должны были гордо поздравить президента и американских силовиков со славной победой.

Авигдор Эскин, , 21:08 — REGNUM Операция по ликвидации лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади войдёт в историю как одно из наиболее блистательных достижений спецназа и разведки в современном мире. Следует также признать, что решение о проведении именно такого рейда — заслуга президента Трампа. Он мог бы отдать приказ нещадно бомбить объект после получения информации о нахождении там главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он мог бы выбрать другую методику проведения операции. Но президент Трамп принял наилучшее решение из возможных. Отметим, что ни один американец не пострадал в ходе ликвидации.

Помпео Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Из опубликованной уже информации следует, что громадная доля успеха — это полученные разведкой точные сведения. ЦРУ сыграло центральную роль в ликвидации Аль-Багдади, как и в ликвидации Бин Ладена. Казалось бы, все бывшие директоры агентства должны были гордо поздравить президента и американских силовиков со славной победой.

Ан нет. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан говорил больше о том, что угроза террора не уменьшилась от ликвидации Аль-Багдади. В ходе одного из его публичных выступлений произошёл громкий скандал. В сессии по ядовитом очернении президента Трампа, имевшей вывеску лекции, вместе с ним выступал бывший заместитель директора ЦРУ Джон Лафлин. Тот был настолько взбудоражен атмосферой критики, что прямо заявил: «Слава Б-гу за глубинное государство!» Прямо так и сказал: «deep state».

Он пояснил, что имел в виду государственных служащих. Однако само использование любимого конспирологами термина вызвало шквал сарказма на Fox News и в других консервативных СМИ. Даже если Лафлин просто хотел произнести панегирик служивому сословию, можно понять чувство тревоги многих американцев. Лафлин с Бреннаном ведь противопоставили класс чиновников избранному президенту и его окружению. Что едва ли вписывается в парадигмы американской демократии.

Бескомпромиссная война видных тузов американской разведки (в отставке) против Дональда Трампа — не новость. Удивили, скорее, не вполне предсказуемые слова недоброго настроя из уст Бреннана и Лафлина, а конструктивное выступление их коллеги, бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла. Он тоже открыто поддерживал Хилари Клинтон в ходе избирательной кампании и не раз критиковал президента Трампа. Но на этот раз он выделился разумной и утончённой аналитикой.

Морелл не отказался от критики президента. По его мнению, в ходе пресс-конференции по ликвидации Аль-Багдади была использована излишне оскорбительная риторика. Он также настойчиво говорил об участии курдов в ликвидации главаря террористов и повторил свой тезис об ошибочном шаге на севере Сирии, когда эти союзники США были брошены на произвол судьбы. Можно сразу возразить, что курды таки активно участвовали в сборе информации и помогали в ходе самой операции уже после частичного американского вывода военных, потому что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было и остаётся их заклятым врагом. При всей переменчивости настроений сирийских курдов, война против орды Абу Бакра аль-Багдади — вопрос жизни и смерти для них. И это не изменится от степени вовлечённости американцев в сирийские дела.

К удивлению своих коллег, Морелл отдал должное Дональду Трампу. Решение выбрать наиболее эффективный способ ликвидации лидера террористов — это был выбор одной опции из многих. И ответственность за выбор лежала всецело на президенте.

Более того, Морелл убеждён, что это был сокрушительный удар по ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Жесткая вертикальная структура организации неизбежно критически пострадает от изъятия с поля боя её главнокомандующего. Это может также оказаться невосполнимой потерей для террористов в идеологическом аспекте. Да, у нас был пример, когда на смену ликвидированному израильтянами главарю «Хезболлы» пришёл более харизматичный и умелый сменщик в лице Хасана Насраллы, но в нашем случае такого не ожидают.

После такой ликвидации верхушка террористов будет жить в каждодневном страхе, и их способность планировать акции душегубства будет ниже прежнего. Стоит также отметить, что эта террористическая организация не располагает более подконтрольными территориями. Тысячи вооруженных душегубцев оказались в затруднительном положении без нефтяных угодий и поборов с подвластного населения.

Гибель Аль-Багдади также скажется, несомненно, на террористических ячейках в Европе и других странах за пределами Ближнего Востока. Вся система идеологической индоктринации и оперативных директив оказывается парализованной в значительной степени.

Особенно интересны рассуждения Морелла, которые касаются доказательства на деле, что в США нет никакой зловещей сети «deep state». Он отметил безукоризненность работы ЦРУ сегодня под командованием Дональда Трампа. Хотели бы подвести президента, то точно не действовали бы слаженно и эффективно. Ведь знали, что на гребне славы окажется именно Дональд Трамп.

И кто прав: бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл или бывший заместитель директора ЦРУ Джон Лафлин?