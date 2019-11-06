История вопроса

Информационная война, это комплекс пропагандистских мероприятий, направленных на деморализацию населения, вооружённых сил и руководства страны-противника.

Успех в информационной войне позволяет посеять неверие в свои силы и правоту своей позиции, недоверие населения к своему руководству, заставить согласиться с идеологическими установками противника. В результате будет легче сломить оборону вражеской армии, заставить руководство страны-объекта агрессии действовать неадекватно и ошибочно, и, в итоге, как и в любой войне, навязать противнику свою волю.

Информационная война не является чем-то новым, её ели всегда, но только в качестве вспомогательного направления. Главным методом было непосредственное силовое воздействие. С развитием информационных технологий, распространением всеобщей грамотности и большей открытости информационного пространства информационная война стала основным средством воздействия на противника. Она ведётся постоянно, независимо от того, находятся ли государства-соперники в состоянии войны или мира.

Главным направлением информационной войны Запада против России является продвижение русофобских идей. Согласно этой линии рассуждений, за эталон принимается Запад, и делается вывод, что Россия является какой-то изначально «неправильной» страной. В этой связи важную роль играет демонизация русской истории – создание и распространение «чёрных» мифов о всех периодах истории России.

Другой важной темой является пропаганда национальной розни и регионализма. В рамках этой концепции всячески преувеличиваются различия между населением разных частей России, вплоть до выводов о «разных нациях». Также разжигается вражда к выходцам с Кавказа, Средней Азии, мусульманам, евреям и так далее.

Также важным направлением является дискредитация власти, на всех уровнях. К сожалению, представители власти часто дают к этому поводы. Раздаются призывы к «свержению тирании», идее «борьбе с коррупцией» придаётся тотальное измерение.

Общим фоном информационной войны против России является создание негативного восприятия людьми окружающей реальности. Для тех, кто попал под влияние пропаганды «чернухи» не видны никакие достижения и позитивные стороны жизни.

К сожалению, с момента разрушения СССР Запад имеет в России достаточно большое количество как платных, так и добровольных «бойцов» информационной войны, в том числе имеющих высокие позиции в обществе и государстве.

