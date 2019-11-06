Нижний Новгород, , 21:00 — REGNUM Глава минспорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов покинул свой пост. До конца недели исполнение обязанностей министра возложено на замглавы ведомства Алину Горшунову, с 11 ноября в статусе и.о. министерство возглавит заместитель главы минспорта Алексей Москвин.

Панов отметил, что в настоящее время у него нет планов, связанных с новой работой. При этом причину своего ухода он комментировать отказался, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

"Все вопросы к губернатору», — сказал теперь уже бывший министр.

ИА REGNUM напоминает, Панов является заслуженным мастером спорта РФ. начал трудовую деятельность в должности инструктора по спорту в баскетбольном клубе ЦСКА, затем работал замдиректора школы олимпийского резерва, в течение пяти лет был генеральным менеджером команды в НП БК «Нижегородская баскетбольная академия». Пост министра спорта занял в мае 2014 года.