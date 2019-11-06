6 ноября 2019 | Время чтения 16 мин

Анатолий Кошкин, , 20:54 — REGNUM В переработанном на основе предложений министра финансов США Ганса Моргентау проекте «временного соглашения» отсутствовали важнейшие пункты о выводе японских войск с территории Китая и отказа Японии от Тройственного пакта с Германией и Италией. Эти пункты появились в последний момент и, видимо, были призваны лишить Японию всяких иллюзий по поводу возможности подтолкнуть США на путь умиротворения Японии. Нельзя с полным основанием утверждать, что сделанные США предложения Японии от 26 ноября 1941 года, ставшие впоследствии известными как «нота Хэлла», действительно являлись неприкрытым ультиматумом. Об этом свидетельствует, в частности, предшествовавшие основному тексту слова: «Строго конфиденциально. В предварительном порядке и без взятия обязательств». Хотя в создавшейся обстановке выдвинутые США условия действительно выглядели как окончательные, нельзя исключать, что это было сделано не столько с целью спровоцировать Японию на первый удар, как об этом заявляют некоторые авторы, сколько с тем, чтобы попытаться демонстрацией решимости не останавливаться перед прямым столкновением удержать Японию от начала войны.

США

Оценивая содержание переданного 26 ноября 1941 года Хэллом документа как «ультиматум» японскому правительству, многие историки публикуют его или в сокращённом виде или вовсе в изложении. При этом акцент делается на выдвинутом в нём положении о выводе японских войск из Китая и Индокитая. Однако тщательное изучение документа, официальное название которого звучало как «Общие положения предлагаемой основы для соглашения между Соединёнными Штатами и Японией» свидетельствует о том, что при всей жёсткости в отношении японской агрессии в Китае и японской оккупации Индокитая этот документ мог явиться, если не взаимоприемлемой основой соглашения, то, по крайней мере, предметом обсуждения в ходе продолжения переговоров, если бы этого пожелало правительство Японии.

Ниже приводится полный текст так называемой «Ноты Хэлла» от 26 ноября 1941 года:

Как видно из этого документа, наряду с предложениями политического и военного характера, в нём большое внимание было уделено экономическим проблемам, разрешение которых, хотя и ограничивало японское доминирование в Восточной Азии, тем не менее, обеспечивало Японии достойное существование в случае прекращения ею политики агрессии и угрозы силой.

Полемизируя со своими противниками, которые после войны подвергли критике избранный японским правительством курс на отклонение «ноты Хэлла» и начало войны, один из ответственных за это решение бывший министр иностранных дел ЯпонииТого писал:

«Разумеется, после войны некоторые стали утверждать, что не было причин, в силу которых Япония не могла принять ноту Хэлла. Согласно их аргументации, Япония не согласилась с предложением о многостороннем пакте о ненападении только потому, что была заражена идеологией агрессии, и что принцип экономического равенства во Французском Индокитае был само собой разумеющимся. Возражения против вывода военных и полицейских сил из Китая, утверждают сторонники такой аргументации, были типично армейской идеей, которая не имела под собой никаких оснований. Кроме того, не оказывать режиму Вана (марионеточное прояпонское правительство в Нанкине во главе с Ван Цзинвэем — А.К.) военную, экономическую и политическую поддержку вовсе не означало бы предательство со стороны Японии. Она могла бы пообещать, что ни при каких обстоятельствах не будет воевать против США, ибо цель самого Трёхстороннего пакта состояла в предотвращении их вступления в войну. И, наконец, основания принять условия ноты Хэлла были тем более большими потому, что она предусматривала экономические меры, благоприятные для Японии».

Безусловно, основной причиной того, что Япония не пожелала отказаться от своей экспансионистской политики, было именно «заражение идеологией агрессии». Конкретным проявлением которой являлся официально объявленный курс на создание силой «сферы взаимного процветания в Великой Восточной Азии», что было эвфемизмом государственной доктрины построения обширной колониальной империи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вытеснения из АТР «белого империализма». Однако при этом не следует забывать, что к завоеванию доминирующего положения в АТР открыто стремились и США, не говоря уже о Великобритании. Выдвинутое США требование к Японии уйти из Китая диктовалось отнюдь не стремлением обеспечить независимость этого государства, а замыслами, вытеснив оттуда Японию, занять её место. Разница состояла лишь в том, что США стремились добиться этого по возможности экономическими методами, для чего у них были гораздо большие, чем у Японии, возможности.

Империалистический характер японо-американской борьбы за передел мира признавался японскими правящими кругами. 1 декабря 1941 года на императорском совещании, где было принято бесповоротное решение о начале военных действий против США и Великобритании, Того, характеризуя сложившуюся ситуацию, говорил:

«Мы должны признать, что если мы примем их нынешние предложения, международные позиции нашей Империи падут до уровня ниже, чем они были перед началом Маньчжурского инцидента (захвата Японией Маньчжурии в 1931 году — А.К.)… Мы будем принуждены полностью уйти с континента, а наши позиции в Маньчжурии будут неизбежно ослаблены… Великобритания и Соединённые Штаты получат контроль над этими регионами… Наше великое начинание по установлению нового порядка в Восточной Азии будет пресечено в корне».

Как тут не вспомнить удивительно прозорливое научное предвидение В.И. Ленина, который задолго до второй мировой войны ещё в 1917 году указывал:

«Война между Японией и Америкой уже готова, она подготовлена десятилетиями, она не случайна; тактика не зависит от того, кто первый выстрелит. Это смешно… Японский капитализм и американский одинаково разбойны».

В 1920 году, после окончания первой мировой войны, в которой Япония и США были союзниками, В.И. Ленин подтвердил свой ранее сделанный точный вывод:

«Война готовится между ними. Они не могут мирно ужиться на побережье Тихого океана, хотя эти побережья разделяют 3000 вёрст. Это соперничество вытекает из-за отношений их капитализмов… Земля поделена. Япония захватила колоний колоссальное количество. Япония имеет 50 миллионов людей, и она сравнительно слаба экономически. Америка имеет 110 миллионов людей, у неё нет никаких колоний, хотя она во много раз богаче Японии. Япония захватила Китай, где 400 миллионов населения и запасы угля, богатейшие в мире. Как эту штуку удержать? Смешно думать, что капитализм более крепкий не отнимет у капитализма более слабого всего награбленного последним».

Как отмечалось выше, неизбежность разрешения японо-американских противоречий средствами вооружённой борьбы была осознана и сформулирована в Японии задолго до наступившей в декабре 1941 года развязки. Есть достаточно оснований считать, что «нота Хэлла» практически уже ничего не решала и уж, конечно, не может рассматриваться как «причина» войны. Утверждения многих японских авторов о том, что «если бы не было ноты Хэлла, неизвестно, по какому пути пошла бы Япония», следует определить лишь как попытку обелить милитаристское руководство Японии и возложить ответственность за начало войны на правительство Рузвельта. В действительности, Япония пошла бы по заранее избранному пути войны независимо от того, была «нота Хэлла» или её не было бы вовсе. Как образно выразился один японский историк, к моменту получения «ноты Хэлла» «стрела была уже выпущена».

Фактом истории является то, что японское авианосное соединение под командованием адмирала Тюити Нагумо покинуло пункт сосредоточения в заливе Хитокаппу острова Итуруп (Курильские острова) и направилось тайными путями для нанесения внезапного массированного удара по Пёрл-Харбору в 18 часов 26 ноября, когда японское правительство ещё ничего не знало о «ноте Хэлла».

Поступившую затем в Токио «ноту Хэлла» японское верховное командование восприняло с энтузиазмом, назвав её «ниспосланным с небес благом» или «милостью небес» («тэнъю»), ибо она давала возможность, если не оправдать японское коварство, то, по крайней мере, представить дело таким образом, будто причиной начала войны явился «американский ультиматум». В стремлении напрямую связать ход переговоров и особенно «ноту Хэлла» с нападением на Пёрл-Харбор многие японские историки и мемуаристы пытаются утверждать, что в случае, если бы на переговорах в Вашингтоне был достигнут устраивавший Японию результат, то якобы авианосное соединение должно было возвратиться в базы на территории метрополии. В действительности же, после императорского совещания 5 ноября оказывавшие решающее воздействие на политику в вопросах войны и мира командование армии и флота рассматривали вашингтонские переговоры, может быть в отличие от некоторых более осторожных политиков, исключительно как эффективную дипломатическую «дымовую завесу» для прикрытия выдвижения японских авианосцев на исходные позиции для удара. Именно по требованию военных 28 ноября в адрес послов Номура и Курусу была направлена шифровка, в которой они строго предупреждались о том, чтобы «не давать понять правительству США, что переговоры прекращаются».

Что же касается утверждений о том, что авианосное соединение адмирала Нагумо в зависимости от хода переговоров могло быть отозвано в Японию уже по пути к Пёрл-Харбору, то здесь мы имеем дело с откровенным лукавством. Такая возможность действительно допускалась, но по совершенно иным причинам. «Возвратиться на прежнюю стоянку» соединение должно было не «в случае достижения компромиссного соглашения», а лишь в том случае, если оно будет обнаружено американцами за двое суток до назначенных «Д» (день) и «Ч» (час) атаки. Именно таким был первый из вариантов решения, которого должен был придерживаться командующий соединением при переходе в район Гавайских островов. Варианты предусматривали следующее: если соединение будет обнаружено за двое суток до намеченной атаки, командующий обязан вернуться в базу, если за одни сутки — принимает решение самостоятельно, если накануне или в день атаки — продолжает проводить операцию.

С военной точки зрения операция была проведена безупречно. В 7.50 утра 7 декабря 1941 года (гавайское время, в Японии уже была ночь 8 декабря) ударное авиационное соединение совершило нападение на Пёрл-Харбор. В результате двух атак японская авиация уничтожила или надолго вывела из строя 8 линкоров, 6 крейсеров, эсминец и 272 самолёта. В тот же день авианосные соединения Японии, базировавшиеся на острове Тайвань, совершили массированные налёты на аэродромы Филиппин, высадили десант на севере Малайи, атаковали британские аэродромы в Малайе и Сингапуре и высадились в Южном Таиланде. У берегов Малайи японская авиация потопила английский линкор «Принс оф Уэлс» и линейный крейсер «Рипалс».

8 декабря 1941 года конгресс США принял резолюцию об объявлении войны Японии. В этот же день в Японии был опубликован императорский рескрипт об объявлении войны Соединённым Штатам Америки и Великобритании. Вслед за Японией 11 декабря войну США объявили Германия и Италия. Затем в войну против Японии вступили Голландия, Франция, Китай. Началась война на Тихом океане или, как её именовали в Японии, «война за великую Восточную Азию» («дайтоасэнсо»).

Такова история вопроса об обстоятельствах, предшествовавших началу Тихоокеанской войны. Что же касается весьма сомнительной «версии», а вернее, мифа о причастности Иосифа Сталина и «советских агентов» к провоцированию этой войны, то она была опровергнута самим её создателем. В опубликованном в Японии интервью японской теле-радиовещательной корпорации NHK автор этой «версии» отставной генерал-лейтенант КГБ Виталий Павлов вынужден был признать, что в действительности в планы советской разведки вовсе не входило «сталкивать США с Японией», и что эта война между ними «разразилась совершенно по иным причинам».

И ещё. В своих послевоенных мемуарах бывший госсекретарь США Хэлл убеждал читателей в том, что, выдвигая в ноябре 1941 года довольно жёсткие требования японцам, США, кроме всего прочего, исходили из интересов Китая и СССР. Он писал: «В случае уступок со стороны США Япония получала свободу для продолжения своих операций в Китае, нападения на Советский Союз, сохранения своих войск в северном Индокитае… Президент и я пришли к заключению, что согласие с этими (японскими) предложениями потребует от США прощения прошлых японских агрессий, будет означать согласие с будущими захватами Японии, отказ от наиболее важных принципов нашей внешней политики, предательство Китая и России, признание нами роли молчаливого партнёра, помогающего и поощряющего Японию в её стремлении установить свою гегемонию в западной части Тихого океана и в Восточной Азии». Однако политика США была не столь благородной и строилась в первую очередь, если не исключительно, на собственных интересах. Ведя до последнего переговоры с Японией, руководители США всячески уклонялись от каких-либо обязательств в отношении Советского Союза в случае советско-японской войны, а в крайней ситуации, безусловно, предпочли бы нападение Японии на СССР перспективе самим оказаться вовлечёнными в войну с японцами. Этому есть документальные подтверждения. Так, в докладе руководителя военно-морскими операциями США Старка и начальника штаба армии Маршалла президенту Рузвельту от 5 ноября 1941 года, в частности, подчёркивалось: «Нападение Японии на Россию не оправдывает вмешательства Соединённых Штатов». Рузвельт против этого не возражал…

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