Москва, , 20:50 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев освободил Александра Ведерникова от должности заместителя главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 6 ноября, на официальном сайте правительства.

В документе сказано, что Ведерников Александр Викторович освобожден от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его собственной просьбе.