Ашхабад, , 20:50 — REGNUM Туркмено-итальянский бизнес-форум проходит в Милане в рамках официального визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Италию, передает сегодня, 6 ноября, государственное информагентство Туркмении.

В ходе мероприятия туркменские делегаты представили итальянским бизнесменам и руководителям компаний проект газопровода ТАПИ, который позволит поставлять природный газ из Туркмении в Пакистан и Индию транзитом через соседний Афганистан.

Участникам мероприятия рассказали о значимости проекта в плане выгод, которые он принесет региону, а также об экономических дивидендах которые будут иметь подрядчики по эксплуатации и техническому обслуживанию газопровода, базирующихся в Германии, Греции и Турции, и их местные субподрядчики в Афганистане и Пакистане.

Представители Туркмении особо отметили, что этот проект позволит создать в Афганистане и Пакистане свыше 40 тысяч рабочих мест, большая часть которых будет связана со строительством, эксплуатацией, обслуживанием и обеспечением безопасности газопровода.

Туркменские делегаты пригласили к участию в реализации проекта ТАПИ итальянских поставщиков и строительные компании.

ИА REGNUM напоминает, что Туркмения ищет инвестора в проект ТАПИ уже несколько лет. Безуспешно.