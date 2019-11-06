Москва, , 20:49 — REGNUM На сегодняшний день экономический ущерб Кубы от ограничений со стороны США составил порядка 922 млрд долларов. Об этом в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«По сути, Вашингтон взял курс на медленное удушение кубинского народа», — сказал Панкин.

По его словам, с помощью усиления санкционного давления Вашингтон блокирует реализацию прав кубинского населения на качественный уровень жизни и выбор собственной социально-экономической модели.