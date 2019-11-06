Брюссель, 6 ноября 2019, 21:55 — REGNUM 5−6 ноября заместительница председателя «Демократической лиши Косово» и кандидат в на пост премьер-министра Косово от этой партии Вьоса Османи находилась с официальным визитом в Брюсселе по приглашению комиссара ЕС по расширению и политике добрососедства Йоханнеса Хана.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе визита албанский политик встретилась с главой Европейской службы иностранных дел Хельгой Шмидт и главой департамента Европейской службы иностранных дел по Европе Ангелиной Эйхорст, а также другими европейскими политиками.
Темой встреч стала проблема диалога между Косово и Сербией, усилия Косово по усилению международной правосубъектности края, а также реформы, проведение которых необходимо для ускорения процесса евроинтеграции Косово.
Косовский политик подчеркнула, что либерализация визового режима с Косово остается невыполненным обещанием ЕС гражданам Косово.
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