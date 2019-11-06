Джелалабад, Афганистан, , 21:53 — REGNUM 5 ноября официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован по меньшей мере 21 боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Шерзад провинции Нангархар.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны несколько деревень уезда Шерзад провинции Нангархар были освобождены от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.