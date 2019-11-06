* талибов — запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, , 22:17 — REGNUM 5 ноября официальный представитель губернатора афганской провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) заявил, что на территории этого региона Национальными силами безопасности и обороны была отбита атака движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Национальные силы безопасности Афганистана DVIDSHUB

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготовили организованную атаку на уезд Джавин провинции Фарах, однако столкнулись с яростным сопротивлением со стороны правительственных сил и были вынуждены отступить.

По словам официального представителя губернатора провинции Фарах, в результате боя между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб один полицейский, и еще двое получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.