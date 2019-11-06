Дамаск, , 20:19 — REGNUM Израильская противоракета системы «Праща Давида» класса «земля-воздух» упала в Сирии, не сработав, пишет The Jerusalem Post.

Противоракета системы «Праща Давида»

Инцидент произошёл больше года назад, но издание сообщило об этом только сейчас. Противоракету израильтяне, как отмечается, направили в сторону Сирии в ответ на запуск двух сирийских ракет.

Сирийцы обнаружили ракету практически не повреждённой. Оружие оказалось в руках российских военных. Издание отмечает, что Россия смогла получить ракету для изучения.

Напомним, «Праща Давида» применяется Израилем для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска 70−300 км и для дозвуковых крылатых ракет.