* талибов — запрещённая в России организация

Калайи-Нау, Афганистан, , 20:59 — REGNUM 5 ноября официальный представитель полиции афганской провинции Бадгис (столица провинции — г. Калайи-Нау) заявил, что на территории этого региона высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Васи сдался Национальным силам безопасности и обороны.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», осознав истину, высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сложил оружие и присоединился к Национальным силам безопасности и обороны на территории уезда Аб-Камари провинции Бадгис.

По словам официального представителя полиции афганской провинции Бадгис, решение командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сложить оружие и сдаться властям окажет положительное влияние на ситуацию с безопасностью на территории уезда Аб-Камари провинции Бадгис.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.