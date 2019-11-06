Кабул, , 20:59 — REGNUM 5 ноября официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан Седик Седикки заявил, что в ходе телефонного разговора глава Афганистана Ашраф Гани дал свое согласие министру иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И на проведение Пекином встречи, посвященной мирному соглашению по Афганистану.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в этой встрече предполагается участие делегации движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Предполагается, что эта встреча пройдет в ближайшем будущем, и Китай впервые выступит в качестве организатора и примет как делегацию Афганистана, так и делегацию движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальный представитель президента Афганистана добавил, что дата проведения этой встречи будет оглашена Китаем, и правительство Афганистана вскоре представит Пекину список членов своей делегации.

Ряд афганских политиков утверждает, что к настоящему моменту в правительстве страны нет единого мнения по составу этой делегации.