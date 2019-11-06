Асадабад, Афганистан, , 20:58 — REGNUM 5 ноября официальные лица афганской провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад) заявили, что пограничные войска Афганистана, дислоцированные на территории уезда Нари вышеупомянутой провинции на границе с Пакистаном, находятся в состоянии боевой готовности.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», пограничные войска были приведены в состояние боевой готовности на фоне трансграничных обстрелов между Афганистаном и Пакистаном.

Ранее одна из деревень на территории уезда Нари провинции Кунар подверглась трансграничному обстрелу со стороны Пакистана.

По словам официальных лиц афганской провинции, в результате этого обстрела погибло две женщины, еще шесть мирных жителей, включая детей, получили ранения различной степени тяжести.

Командующий первым полком пограничных сил Афганистана на востоке страны заявил, что с момента достижения соглашения о прекращении огня 29 октября текущего года не было ни одного столкновения сил двух стран, однако пограничные войска остаются в боевой готовности. Он также добавил, что Пакистан приостановил работу по сооружению ограждений на границе двух государств.