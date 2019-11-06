6 ноября 2019 | Время чтения 7 мин

Максим Исаев, , 20:11 — REGNUM Такова суть искового заявления о преступлении, направленного конкурсным управляющим Татфондбанка от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». В заявлении указывается на факт фальсификации подписи генерального директора ООО «Монолит Капитал Строй» А. Кулапчина в договоре поручительства между этой компанией и подконтрольной Алексею Нусинову «Палтроум Инвестментс Лимитед».

Согласно информации, содержащейся в заявлении, ряд участников ООО «Монолит Капитал Строй», в том числе Алексей Нусинов, решили завладеть расположенным в г. Химки Московской области административно-складским комплексом площадью свыше 10,5 тысячи квадратных метров.

Суть этой схемы — увод этого актива из-под ведения государства. В апреле 2017 года ПАО «Татфондбанк» признаётся банкротом, и в отношении него открывается конкурсное производство. Конкурсным управляющим становится госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ). Долги химкинского складского комплекса перед банком являются активом этого кредитного учреждения. Возврат этой задолженности владельцем — ООО «Монолит Капитал Строй» обеспечивается залогом этого имущества. Согласно заявлению АСВ, попытка хищения имущества ООО «Монолиткапстрой» — преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»), совершено «путём представления в Арбитражный суд Московской области поддельных документов».

Вскрытый АСВ механизм прост. А. Нусинов и ряд совладельцев ООО «Монолит Капитал Строй» фиктивно делают свою фирму должником подконтрольной им оффшорной компании «Палтроум Инвестментс Лтд.». Для этого оформляется договор поручительства по кредиту. Согласно этому договору владельцы складского комплекса в Химках отвечают своим имуществом не перед санируемым АСВ Татфондбанком, а сами перед собой. И при этом остаются «чистыми». Подпись на фиктивном документе должен был поставить наёмный гендиректор Андрей Кулапчин. Он же, в случае, если афера вскрывается, и ответил бы перед законом за похищенный актив. Но Кулапчин оказался «слабым звеном» — он свой автограф под липовым документом ставить не стал. На просьбу корреспондента ИА REGNUM прокомментировать ситуацию Андрей Кулапчин ответил отказом, ссылаясь на опасения подвергнуть себя и свою семью прессингу со стороны совладельцев «Монолиткапстроя». Он считает, что с этим случаем должны разбираться компетентные органы. Тем не менее прокомментировать ситуацию согласился его преемник на этой должности Евгений Татаренко.

В эксклюзивном интервью ИА REGNUM Е. Татаренко подтверждает версию АСВ о механизме преступления.

Упомянутый в интервью Алексей Нусинов — личность известная. После крушения принадлежавшего ему холдинга «Независимость» он занимает «почётное» девятое место в списке Forbes крупнейших должников России. Его суммарные долги кредиторам составляют более 2,5 млрд рублей. На этом фоне участие Нусинова и его бывшей жены певицы Ирсон Кудиковой в долговом скандале на сумму 20 миллионов рублей с Аллой Пугачёвой выглядит как капля в море. Кудикова выманила эти деньги у Пугачёвой в процессе работы над проектом детской школы FutureStar. Тем не менее у его сына Антона, проживающего в Лондоне, есть средства на роскошный образ жизни. В «Инстаграме» сын банкротного чемпиона кичится люксовыми авто Bentley и Range Rover ориентировочной суммарной стоимостью 17 миллионов рублей и коллекцией часов, инкрустированных бриллиантами, марки Rolex. На каникулы этот студент университета на частном самолёте отправляется на роскошные курорты.

Пока отец «золотого мальчика» также прожигает жизнь на фешенебельном отдыхе, ещё один соучастник этого сообщества — Алексей Калинин — продолжает усердно конвертировать в свою пользу их сомнительный альянс. В общении он обычно представлялся генералом российских спецслужб. Самозваный генерал Калинин на самом деле уроженец Запорожья Алексей Калачёв. Этот гражданин уже давно в российском банковском стоп-листе с общей задолженностью свыше 120 млн рублей. Ряженый генерал был крупным заемщиком банка «Унифин». Странным образом лжегенерал ФСБ Алексей Калинин получал в КБ «Унифин» очередные кредиты на потребительские цели в долларах США без погашения предыдущих долгов. Эта «странность», замыкающая логический круг, не ускользнула от внимания расследования АСВ: согласно материалам расследования экспертов этого федерального ведомства, по судам, полученным Калининым в указанном банке «…в качестве обеспечения исполнения обязательств было оформлено поручительство ООО «Монолит Капитал Строй». Получается, что Калинин попросту пополнял свой карман за спиной своего доверчивого партнёра А. Нусинова.

Мошенничество с фиктивной подписью не просто уводит от Агентства по страхованию вкладов значимый сверхдоходный актив и проносит гигантские средства мимо кармана государства. Это — миллиарды денег вкладчиков санируемых АСВ банков, гарантированные государством. По сути, наносится удар по репутации государственной системы компенсаций пострадавшим вкладчикам. Сможет ли государство обеспечить люксовым паразитам иной, гораздо более скромный стандарт бездельного существования и защитить честных вкладчиков рухнувших банков — вопрос не риторический.