Лондон, , 20:06 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел официальную встречу с королевой Елизаветой II перед формальным началом предвыборной кампании, 6 ноября передает агентство Reuters.

В ходе аудиенции в Букингемском дворце Джонсон официально попросил у королевы разрешения распустить парламент перед выборами в декабре.

Досрочные общенациональные выборы в Великобритании состоятся 12 декабря и связаны с приближающимся выходом страны из Евросоюза.

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