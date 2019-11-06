Бишкек, 6 ноября 2019, 19:58 — REGNUM Делегация киргизстанских силовых ведомств во главе с замдиректора антитеррористического центра госкомитета нацбезопасности Киргизии Канатом Тюкеевым принимает участие в конференции ШОС «Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ», передает «Кабар».
Международное мероприятие, организованное Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества, проходит в эти дни в столице Узбекистана.
Участники антитеррористической конференции обменяются имеющимся у них опытом по противодействию терроризму и экстремизму, а также обсудят нюансы сотрудничества в сфере противодействия террористическим угрозам.