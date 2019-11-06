Тбилиси, , 19:47 — REGNUM НАТО не будет рассматривать варианты вступления Грузии в Альянс без Абхазии и Южной Осетии. Об этом 6 ноября заявила глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси, которая находится в Батуми на 13-й конференции по обороне и безопасности Грузии (GDSC), передает Первый канал Грузинского телевидения.

Пуглиси также отметила, что основной проблемой для безопасности Грузии является присутствие российских войск на «территории страны» (т.е. на территории признанных Россией независимыми республик Абхазии и Южной Осетии).

Напомним, 6−7 ноября в Батуми проходит 13-я конференция по обороне и безопасности Грузии (GDSC). В мероприятии принимают участие представители 35 стран: грузинские и зарубежные политики, эксперты по обороне и безопасности, представители гражданского общества, прессы и научных кругов.

Конференция состоит из четырех сессий, на которых обсуждаются вопросы безопасности Чёрного моря, перспективы Грузии на пути интеграции в НАТО и ЕС, проблемы гибридных угроз и стратегической готовности Грузии.

В своих выступлениях на конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили и председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе призывали западных партнеров оказать давление на Россию, «незаконно оккупировавшую» грузинские территории.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2019 года бывший генеральный секретарь НАТОАндерс Фог Расмуссенвыступил с предложением принять Грузию в альянс, но при условии, что пятая статья устава организации о коллективной безопасности не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию. Данное заявление вызвало предположение, что Альянс готов де-факто признать независимость двух республик. Однако затем представители НАТО стали заявлять, что Грузия будет принята в Альянс только вместе с «оккупированными территориями.

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