Москва, , 19:43 — REGNUM Вопреки заявлениям сторонников экономического либерализма, именно развитие социального государства служит залогом общественного развития и внедрения прорывных технологий. Об этом 6 ноября заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на круглом столе «Россия — образ будущего. Внутренняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Если товарищи либералы, те, кто считают — это антиконституционное заявление, на уровне антиконституционного переворота, которое они делают совершенно открыто, — что социальное государство является основным тормозом развития в XXI веке. Потому оно должно быть демонтировано именно как тормоз развития», — заявил Сверчков.

Такие заявления делались, например, в ходе общественной дискуссии проведения пенсионной реформы, напомнил он.

«Нам очевиден прямо противоположный тезис: невозможно в принципе никакое развитие без всемерного усиления развития социального государства. Стало ясно, что главным тормозом мирового развития является, помимо охранительного сопротивления, во всём мире отсутствие инструментов невоенного внедрения прорывных закрывающих технологий, которых накопилось много», — подчеркнул он.