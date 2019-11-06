Душанбе, , 19:38 — REGNUM «Ликвидация радикалов на таджикско-узбекской границе могла быть «предупреждением» Узбекистану от официального Душанбе».

"Ташкент обдумывает возможность смены режима в Таджикистане и прихода к власти в стране северных кланов», — сказал эксперт по безопасности Туркестана на условиях анонимности.

Собеседник связывает прошедшую перестрелку на границе Таджикистана и Узбекистана с «итогом переговоров президентов Узбекистана и России на саммитах ШОС».

»Летом 2019 года, когда проходили саммиты ШОС в Бишкеке, а затем в Душанбе просочилась важная информация. Мои источники сообщили, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поднял тему внутренней политики Таджикистана. А именно — вопрос передачи власти от действующего президента Эмомали Рахмона его преемнику», — сказал он.

По его словам, Мирзиёев поделился мнением, что «если в соседнем котле давление повышается и случится «взрыв», то пострадают все».

»Не утверждаю, что эта информации и ее интерпретация была на 100% точной, но если она верна хотя бы частично, то можно предположить следующее: чтобы избежать возможного обострения ситуации Ташкент рассматривает возможность поддержать северные кланы Таджикистана в борьбе за власть. Самым вероятным вариантом, в этом случае, является нынешний премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода», — предположил эксперт.

Если Ташкент действительно затеял такие игры и это дошло до Душанбе, то по мнению эксперта «инцидент на границе приобретает особый смысл».

»В этом случае посыл сообщения такой — «пошатнете ситуацию — получите сюрприз». А неподконтрольная ситуация в Таджикистане опасна для всех».

Непосредственно ликвидации боевиков на границе собеседник дает следующую оценку: «Официальной версии инцидента я не исключаю, но пока она не выдерживает критики. Возможно, когда или если власти раскроют полную картину, — все станет ясно. А пока у меня есть много вопросов по фотографиям с места операции — и не только по ним».